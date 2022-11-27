İspanya Kralı V. Charles’ın 5 asırlık şifreli mektubunun sırrı çözüldü

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Şifreli mektup, Kutsal Roma İmparatoru ve İspanya Kralı V. Charles’ın Fransızların bir komplosuna kurban gitmekten korktuğu yolundaki şüpheleri de teyit ediyor.

Fransa’nın Nancy kentindeki Stanislas Kütüphanesi’nin koleksiyonlarında yüzyıllardır korunan ve içeriği hiç bir zaman anlaşılamayan şifreli mektup, İspanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru V. Charles tarafından, 1547 yılında Fransız Kralı I. Francis’in sarayında misafir edildiği sırada Fransa’daki İspanyol Elçisi Jean de Saint-Maurice’e hitaben yazılmıştı.

İspanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru V. Charles, Avrupa’nın önemli bir kısmında yaklaşık 40 yıl hükmettiği toprakların genişliği açısından 16. yüzyılın en güçlü devlet adamı olarak gösteriliyor.

Tarihçi Camille Desenclos ve kriptanalist Cecile Piero tarafından altı ayda çözülen şifreli mektup, İspanya Kralı V. Charles’a suikast düzenlemek için bir Fransız komplosu hazırlandığı yolundaki söylentileri destekliyor.

Şifreli mektubun varlığını ilk kez 2019 yılında duyan ve mektubu 2021 yılında ilk kez gören Piero, daha sonra Desenclos’dan yardım talebinde bulunmasıyla Loria Araştırma Laboratuvarı’nda iki kişilik ekip oluştu.

Piero, teknik olarak kriptanalist yöntemleri ile çalışmalarını sürdürürken, tarihçi Camille Desenclos’un, dönemin tarihi olaylarını ve gelişmelerini iyi bilmesi şifrenin çözülmesinde önemli rol oynadı.

MEKTUP İSPANYA – FRANSA GERİLİMİNİ TEYİT EDİYOR

Tarihçi Desenclos, Piero ile düzenlediği ortak basın toplantısında şifresi çözülen mektubun 1547’de Fransız Kralı I. Francis ile İspanya Kralı V. Charles arasında üç yıl önce barış anlaşması imzalanmasına rağmen giderek artan gerilimi teyit ettiğini bildirdi.

Fransa Kralı I. Francis, tarihte İtalya’dan Leonardo da Vinci’yi ülkesine getirmesiyle de biliniyor.

İspanya Kralı’na, büyükelçisinden gelen bir başka mektubun kenar boşluğuna bir transkripsiyon kodu karalamasının da mektubun şifresinin bilgisayarda yapay zeka ile çözülmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

V.Charles’a suikast planlandığına dair söylentiler olmasına rağmen bu konuda çok az bilgiye sahip olduklarını belirten Desenclos, bu şifreli mektubun Charles’ın kendisine yönelik bir komplo düzenlenmesinden korktuğunu teyit ettiğini bildirdi.

Tarihçilerin V. Charles’ın Avrupa’daki politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için imparator ile büyükelçisi arasındaki diğer mektupların izini sürmesini beklediğini kaydeden Desenclos, bu konuda ileride daha fazla biliye ulaşmayı umut ettiklerini bildirdi. (Kaynak: euronews, AFP)