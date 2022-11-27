Politika

Ukrayna: Rusya yeni bir gizli seferberlik dalgası için hazırlık yapıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın raporuna göre, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna bölgelerinde 10 Aralık’tan itibaren Rus kuvvetleri saflarına yönelik yeni bir gizli seferberlik dalgası için hazırlıklar yapılıyor.
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HABER MERKEZİ

Ukrinform sitesinde yer alan haberde, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın Facebook üzerinden paylaştığı raporunda, “Rusya, Lyman, Avdiivka ve Novopavlivka’daki tümen ve birliklerini güçlendirmek için kuvvetlerini yeniden toplamaya devam ediyor” yazdığı bildirildi.

Rapora göre, Ukrayna Savunma Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Luhansk bölgesine bağlı Stelmakhivka ile Donetsk bölgesine bağlı Bilogorivka, Marinka, Verkhniokamyanske ve Spirne yerleşim bölgelerine yönelik Rus saldırılarını püskürttü.

Söz konusu raporda ayrıca, “Düşman, Dnipro kentindeki sivil nesnelere iki füze saldırısı ve özellikle Herson kentindeki Ukrayna birliklerinin ve sivil nesnelerin mevzilerine 38 MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi) saldırısı düzenledi” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin Novopavlevka ve Zaporizhya’da kendilerini savunurken, Bakhmut ve Avdiivka yönlerindeki ana çabalarını saldırı operasyonları yürütmeye odaklamaya devam ettiğine dikkat çekti.

 

 

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