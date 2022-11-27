Uluslararası Koalisyon: Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon Irak ve Suriye Güçleri Komutan Yardımcısı General Andrew Garner ile bir araya geldi.

Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terör örgütü DAİŞ tehdidinin ele alındığı görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenlik, güvenlik ve huzurunun korunmasının öneminin altı çizildi.

Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki faaliyetleri hakkında Başbakan’ı bilgilendiren General Andrew Garner, Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan, Peşmerge Güçlerinin birleştirilmesini de kapsayan reform sürecindeki gelişmelere değinerek, sürecin başarıyla sürdüğünü ve bunun 9’unucu hükümet kabinesi programının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasaya göre çözülmesi ve başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde olmak üzere Peşmerge ile Irak ordusu arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi.