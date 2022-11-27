Hamaney’in yeğeni liderlere seslendi: İran’la bağınızı kesin

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İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Jina (Mahsa) Emini’nin katledilmesi sonrasında başlayan protesto eylemleri devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yeğeni Farideh Moradkhani yayınladığı bir video ile dünya liderlerine seslendi.

İnsan hakları aktivisti olarak tanınan ve babası Hamaney’in kız kardeşi ile evlenen Farideh Moradkhani, ülkesinde devam eden protesto gösterilerine polisin sert müdahalesine tepki gösterdi.

Bir video yayınlayan Moradkhani, bütün ülkelerin İran ile bağını koparmasını ve izole etmesini istedi. Moradkhani’nin 23 Kasım’da gözaltına alındığı da belirtilirken videoda aktivist, “Özgür insanlar, hükümetlerinize bu cani ve çocukları öldüren rejime destek vermeyi bırakmasını söyleyin. Bu rejim, temel aldığı hiçbir dini yükümlülükleri yerine getirmiyor. Gücü ve iktidarı elinde tutmak için hiçbir kuralı dinlemiyor” dedi.

Jina Emini’nin ölümü sonrasında 450 göstericinin öldürüldüğü tahmin edilirken bunlardan 63’ünün reşit olmayan gençler olduğu da belirtildi.

Farideh Moradkhani’nin babası Ali Moradkhani Arangeh, siyasi duruşu nedeniyle yıllardır tecrit altındaydı ve bir süre önce vefat etmişti. Moradkhani, yayınladığı videoda, “Bütün özgür ve demokratik ülkelerin İran’dan sembolik olarak diplomatlarını çekmeleri ve kendi ülkelerinde bulunan İran rejiminin diplomatlarını sınır dışı etmesinin tam zamanı” dedi.