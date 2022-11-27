Dünya Kupası’nda sürpriz: Fas Belçika’yı devirdi

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nda maçta Fas, Belçika ile karşı karşıya geldi.

45+2'de Hakim Ziyech, Fas adına serbest vuruştan topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bozan isim Saiss oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

65. dakikada Mertens ceza yayı yakınına güzel hareketlendi. Önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Munir Muhammedi son anda topu çıkardı ve golü önledi.

Maçta eşitliği bozan isim 73. dakikada oldu Sabiri oldu. 6 dakika önce Amallah'ın yerine oyuna giren Sabiri, sol köşe bayrağı yakınında kazanılan serbest vuruşta topu çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Courtois'in de hatasında top ağlarla buluştu ve Fas karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Maçta son sözü 90+2'de Zakaria söyledi. Hakim Ziyech'in asistini ceza sahası sağ içinde ağlarla buluşturan Zakaria Aboukhlal, maçın skorunu ilan etti, Belçika: 0 - Fas: 2.

Turnuvadaki ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4 yaptı. İlk maçta Kanada'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Belçika ise 3 puanda kaldı.