‘Fenerbahçe Kürdistan bayrağına yorum yazan oyuncunun sözleşmesini feshediyor’

HABER MERKEZİ

Altyapısını güçlendirmek için takviyeler yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası’na verilen arada Almanya’dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak’ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin 24 saat önce 3 yıllık amatör sözleşme imzaladığı genç futbolcunun sosyal medyada bazı paylaşımlara yazdığı yorumların tartışmaya neden olduğu belirtildi.

Bazı medya kuruluşları tarafından hedef gösterilen genç oyununun Kürdistan bayrağı paylaşımının altına ‘Her bijî’ (Çok yaşa) yazdığı öğrenildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİ YALANLADI

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine oyuncunun menajerlik şirketi 'Profondosports'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Ozan Suncak ile ilgili sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialar ile ilgili hukuki yönden hakkımızı arayacağımızı bildirmek istiyoruz. Geleceği çok parlak büyük bir yeteneği yalan haberler ile lekelemek en kibar deyimle son derece aşağılık bir tutumdur. Ozan Suncak'ın siyaset ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Söz konusu paylaşım ona ait değildir. Paylaşımı yapan ve bu paylaşımları çoğaltan kişiler karşısında oyuncumuzun hakkını hukuk önünde arayacağız" denildi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.