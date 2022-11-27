Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaştan Putin sorumludur

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Focus dergisine yaptığı açıklamada, "Savaş Avrupa'ya geri döndü. Komşusundan (Ukrayna) toprak koparmak isteyen Rusya yönetiminin uluslararası hukuku acımasızca ihlal etmesi acı vericidir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ülkelerin birbirleriyle şiddetle savaştığı dönemlerde olduğu gibi, Rusya'nın, topraklarını zorla genişletmeye çalıştığını belirten Scholz, savaş ve emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğünü belirtti.

Ukrayna'daki savaşın Moskova'nın planladığından çok farklı olduğuna dikkati çeken Scholz, "Bir noktada, Rusya'nın da bu vahim durumdan bir çıkış yolu arayacağı zaman gelmelidir. Askerlerin geri çekilmesi merkezi önem taşımaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Scholz, Ukrayna'daki savaşın tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu savaştan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sorumludur. Orada inanılmaz derecede acımasız savaş suçları işlendi. Suçların aydınlatılmasına, sorumluların tespit edilmesine ve hesap vermelerinin sağlanmasına yardımcı olacağız" dedi.

SCHOLZ ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASINI ÖVDÜ

Almanya Başbakanı, ayrıca haftalık videolu mesajında çıkarılması planlanan çifte vatandaşlık yasasına övgüde bulundu.

Scholz, Almanya'nın birçok kişi için umut ülkesi haline geldiğini ifade ederek, "Almanya'ya gelen kadınlar, erkekler ve bazen de çocuklar, ekonomimizin bugünkü kadar güçlü olmasına büyük katkıda bulundular" yorumunda bulundu.

Birçok göçmen kökenlinin Almanya'daki işlerin iyi gitmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Scholz, "Bazıları çok uzun zamandır burada yaşıyor ve çocukları, torunları var. İşte bu nedenle, uzun süredir bizimle yaşayanların da Alman vatandaşlığına geçmeye karar vermeleri çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Hamburg Belediye Başkanı olduğu dönemde vatandaşlığa kabul törenlerine katılmasının kendisi için her zaman çok dokunaklı olduğunu kaydeden Alman Şansölye, "Birçoğu aileleri ve arkadaşlarıyla en iyi takım elbiselerini ve kıyafetlerini giymiş olarak geliyorlar ve vatandaşlığımızı almaktan çok etkileniyorlar. Almanya'nın tüm bu kadın ve erkeklerin vatandaşlığa kabulü için daha iyi düzenlemelere ihtiyacı var" şeklinde konuştu.