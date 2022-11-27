Dersim’in Pertek ilçesinde ekmek 2 buçuk liradan satılacak

HABER MERKEZİ

Birçok bölgede artan maliyetler nedeni ile yükselen ekmek fiyatlarının önüne Pertek ilçesinde de geçildi.

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede 1 Aralıktan itibaren halk ekmek fiyatının 2 buçuk lira olacağını söyledi.

İlçelerinde birçok bölgeden daha ucuza, ekmeği vatandaşlarla buluşturacaklarını söyleyen Alan, “Pertek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Halk Ekmek hizmetimizde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren ekmek fiyatımız 2 buçuk lira olarak güncellenecektir. Zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu. (Kaynak: İHA)