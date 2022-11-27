Cotyar Adil: Anlaşmanın uygulanması için Bağdat’tayız

ERBİL (K24)

Bağdat’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinde yer alan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, K24’e ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kışın verilecek aradan önce 2023 bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda onaylanması için çaba harcadıklarını belirten Cotyar Adil, “Yeni hükümetin kurulması için daha önce Iraklı siyasi taraflarla imzalanan anlaşmanın uygulanması için Bağdat’tayız” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin imzalanan anlaşmaya bağlı olduğunu vurgulayan Adil, daha önceki hükümetlerin siyasi nedenlerle anlaşma sağlanmadığını dile getirdi.

Şu anda Irak’ta durumun farklı olduğuna dikkat çeken Hükümet Sözcüsü, “Kürdistan Bölgesi’nin tutumu ve rolü gözardı edilmemeli ve Kürdistan Bölgesi’ne bir eyalet gibi davranılmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’nin teröristler mücadelede, ekonomik istikrar ve birçok konuda önemli bir rolü var” diyen Cotyar Adil, Irak’ın huzurunun Kürdistan Bölgesi’nin huzuruna bağlı olduğunu vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusuna Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her zaman ciddiyetle yaklaştığını belirten Adil, ancak siyasi menfaatlerden dolayı bazı sorunların çıkarıldığını ve anlaşmanın uygulanmadığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin görüşmelere devam ettiğini söyleyen Adil, gerekirse Bağdat’ta daha fazla kalabileceklerini belirtti.

Anlaşmanın uygulanabilirliğine de değinen Hükümet Sözcüsü, “Anlaşmanın uygulanması için yasal, teknik veya herhangi başka bir bahane yok” ifadelerini kullandı.