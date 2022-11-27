Kerkük'te DAİŞ’e operasyon: 5 ölü

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınında DAİŞ’e karşı operasyon yapıldığını söyledi.

Bölgede DAİŞ unsurlarının varlık gösterdiğine ilişkin ihbar alındığını aktaran Nuri, bölgede Irak federal polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 DAİŞ’linin öldürüldüğünü belirtti.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, 19 Kasım'da kentte orduya ait gözlem noktasına DAİŞ mensupları tarafından susturucu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 Irak askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.