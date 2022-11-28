Almanya umudunu son maça taşıdı

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Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Maçta goller; 62. dakikada Alvaro Morata ve 82. dakikada Füllkrug'dan geldi.

Almanya'nın 40. dakikada Rüdiger'in kafa vuruşuyla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükselten İspanya, liderliğini korudu. Almanya ise 2 maç sonunda ilk puanını aldı.

Gruptaki son maçlarda İspanya, Japonya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile mücadele edecek.