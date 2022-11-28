Spor

Almanya umudunu son maça taşıdı

Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı ve umudunu son maça taşıdı.
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dünya İspanya Almanya Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sona erdi. 

Maçta goller; 62. dakikada Alvaro Morata ve 82. dakikada Füllkrug'dan geldi. 

Almanya'nın 40. dakikada Rüdiger'in kafa vuruşuyla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükselten İspanya, liderliğini korudu. Almanya ise 2 maç sonunda ilk puanını aldı. 

Gruptaki son maçlarda İspanya, Japonya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile mücadele edecek. 

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