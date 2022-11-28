İran Meclisi’nden Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyeliğe onay

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Meclisi'nde yapılan açık oturumda ülkenin İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Oylamada 237 milletvekilinin yer aldı; İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarı 203 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla onaylandı.

Tasarıya göre, bölgesel kuruluşlarla ekonomik, kültürel, güvenlik ve siyasi etkileşimleri ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İran hükümetinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye devlet statüsü kazanması için örgütün kurulmasından bugüne kadar kabul edilen 49 belgeyi imzalamasına onay verildi.

İRAN’IN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NE ÜYELİK SÜRECİ

2005 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü’ne gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül’de Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.

Abdullahiyan, "Bundan sonra çeşitli ekonomik, ticari, transit, enerji gibi işbirliklerinde yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Şanghay İşbirliği Örgütü, ilk olarak "Şanghay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti. Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’nde "diyalog ortağı" olarak yer alıyor.