ABD'de uçak enerji nakil hattına saplandı: 120 bin kişi elektriksiz kaldı
HABER MERKEZİ
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York'tan kalkan tek motorlu uçağın Maryland'in Gaithersburg bölgesindeki bir enerji nakil hattına çarptığını duyurdu.
Uçak, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte direğe saplandı.
FAA, Mooney M20J tipi uçağın kabininde 2 kişinin bulunduğunu duyurdu. Bu kişileri kurtarma çalışması sürüyor.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Söz konusu kazanın ardından Montgomery bölgesinde 120 bin civarında kişi elektriksiz kaldı.
Bölgede çok sayıda trafik lambasının da çalışmadığı bilgisi verildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.