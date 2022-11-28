Politika

İngiltere Ukrayna’ya Brimstone-2 füzeleri gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yüksek hassasiyete sahip Brimstone-2 füzelerini gönderdiklerini doğruladı.
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dünya İngiltere Ukrayna Brimstone-2 füzeleri

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İngiltere, yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna ordusuna Brimstone-2 hassas güdümlü füzeler sağladı” ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca askeri nakliye uçağına füzenin yüklendiği anı gösteren bir video da paylaştı.

Füzelerin miktarı ise belirtilmedi.

Daha önce Telegraph gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna Brimstone-2 füzelerini sağladığını yazmıştı.

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