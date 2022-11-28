Afrin’de 2 kişi silahlı gruplarca kaçırıldı

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Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’daki hak ihlalleri devam ediyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feyleq El Şam isimli silahlı grubun 25 Kasım’da Mabet İlçe Meclisi üyesi Henan Henan’ı Qenter köyünden, Emin Aslan’ı da Emara köyünden kaçırdığını açıkladı.

Ailesi, Henan Henan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek kaçırıldığını belirtirken, Henan’ın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Kaçırılan Emin Aslan’ın ise 200 dolar fidye karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan Feyleq El Şam grubunun Şarewa ilçesinde yaklaşık 300 zeytin ağacını keserek İska köyündeki askeri karargahlarına götürdükleri ifade edildi.

Aktivistlere göre, Afrin’in Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana 8 binden fazla Kürt sivil kaçırıldı ve çoğunun akıbeti bilinmiyor.

Yine Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

Afrin, 18 Mart 2018 tarihinden beri SMO'nun kontrolünde bulunuyor.