Erzurum’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

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Horasan ilçesi Kızlar Kale Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ali Aydemir hayatını kaybetti, mahalle muhtarı Murat A. ile Yusuf Kenan A, Menşure, Melik, İbrahim, Hüseyin, Çelikler ve Ayşe Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, muhtar Murat A. ile Yusuf Kenan A, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Polis ekipleri hastane önünde, jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)