ABD’den Ukrayna’ya 150 kilometreden fazla menzile sahip silahlar sağlama plan

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Boeing’in Ukrayna’ya Rus hatlarının çok gerisine saldırmasına izin verecek, Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak adlandırılan çok sayıda füzeye monte edilmiş küçük, ucuz hassas bombalar sağlama önerisini değerlendiriyor.

Reuters ve plana aşina üç kişi tarafından incelenen bir belgeye göre, GLSDB 2023 baharında teslim edilebilir.

Sistem, her ikisi de ABD stoklarında bulunan GBU-39 küçük çaplı bomba ile M26 roket motorunu birleştiriyor.

ABD ordusunun baş silah alıcısı Doug Bush, geçen hafta Pentagon’da gazetecilere verdiği demeçte, ordunun şu anda yalnızca devlet tesislerinde üretilen 155 milimetrelik top mermisi üretimini, savunma müteahhitlerinin bunları inşa etmesine izin vererek hızlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde silah ve güvenlik uzmanı olan Tom Karako ise, “Bu ucuz bir maliyetle nicelik elde etmekle ilgili. Azalan ABD stokları, şu anda daha fazla silah edinme telaşını açıklamaya yardımcı oldu. Stoklar, korumak istediğimiz seviyelere ve kesinlikle Çin ile herhangi bir çatışmayı önlemek için ihtiyaç duyacağımız seviyelere kıyasla düşüyor” dedi.

Bu bombalardan çok az üretilmiş olsa da resmi olarak satın alınmasının önünde birçok lojistik engel var. Boeing’in planı, Pentagon’un mümkün olan en iyi anlaşmayı elde etmesini sağlamak için derinlemesine bir incelemeden muaf tutan bir fiyat keşfinden muafiyeti gerektiriyor. Herhangi bir düzenleme ayrıca en az altı tedarikçinin, silahı hızlı bir şekilde üretmek için parça ve hizmetlerinin sevkiyatını hızlandırmasını gerektirecek.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Tim Gorman, Ukrayna’ya herhangi bir ‘özel yetenek’ sağlama konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak ABD ve müttefiklerinin Kiev’e yardımcı olacak en uygun sistemleri belirleyip değerlendirdiğini söyledi.

ABD’nin 297 kilometre menzilli ATACMS füzesi talebini reddetmesine rağmen, söz konusu GLSDB’nin 94 mil (150 km) menzili, Ukrayna’nın ulaşılması güç hayati askeri hedefleri vurmasına ve karşı saldırılara devam etmesine yardımcı olacak.