Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Keldani-Amerikan Ticaret Odası heyetiyle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Keldani-Amerikan Ticaret Odası üst düzey heyeti ve Keldani Toplumu Kuruluşu yetkilileriyle görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani keldani

ERBİL (K24)

Erbil’e ziyarette bulunan Martin Manna başkanlığındaki Keldani-Amerikan Ticaret Odası ve Keldani Toplumu Kuruluşu heyeti, Başbakan Mesrur Barzani tarafından kabul edildi.

Görüşmede konuk heyet, ABD, Ninova ve Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi. Heyet, Kürdistan’ın imar ve kalkınması sürecine aktif şekilde yer almaya hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan’ın tüm ulusal ve dini bileşenlerin ülkesi olduklarını, bu yüzden herkesin Kürdistan Bölgesi’nin gelişmesi ve bileşenler arasında birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi için yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Hristiyanlar ile Ninova Ovası ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki yaşayan farklı bileşenlerin meşru taleplerine destek veren Başbakan, bu bölgelerdeki sorunların, Anayasa’nın 140. Maddesi çerçevesinde çözülmesinin önemine işaret etti.

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