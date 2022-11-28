Politika

Irak Başbakanı Sudani İran’a gidiyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, göreve başlamasından bu yana ilk kez İran’ı ziyaret ediyor.
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Irak Muhammed Şiya Sudani İran Tahran Ziyaret

ERBİL (K24)

İranlı yetkililerin aktardığına göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, yarın İran’ın başkenti Tahran’a gidecek.

Göreve başlamasından bu yana ilk kez İran’ı ziyaret edecek olan Sudani, geçtiğimiz günlerde Ürdün ve Kuveyt’e de gitmişti.

Sudani’nin ziyaretiyle ilgili basına demeç veren İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, söz konusu temasın “Tahran ile Bağdat arasındaki ikili bağları güçlendirmeyi amaçladığını” kaydetti.

Cemşidi, Irak Başbakanı’nın İran’a gerçekleştireceği heyet arasında siyasi ve ekonomik işlerden sorumlu kişilerin olacağını belirtti.

İranlı yetkilinin aktardığına göre Sudani ve beraberindeki heyet İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek. İki taraf arasında diplomatik ilişkilerin genişletilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanacak.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 13 Ekim’de Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Sudani, 28 Ekim’de görevine başlamıştı.

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