Politika

Borrell: Putin Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Putin’in Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.
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avrupa AB Josep Borrell Rusya Vladimir Putin Ukrayna Kara delik

HABER MERKEZİ

Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.

 

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