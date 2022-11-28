Politika

Pakistan Talibanı hükümetle ateşkesi sonlandırdı

Pakistan Talibanı, militanlarına ülke çapında saldırı emri verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Pakistan Talibanı Tehrik-i Taliban Pakistan

HABER MERKEZİ

Pakistan Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan), hükümet ile ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve ülke çapında saldırı emri verdi.

Pakistan Talibanı'nın Haziran ayında hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi iptal ettiği ve savaşçılara ülke çapında saldırılar düzenleme emri verdiği bildirildi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere yönelik askeri operasyonlar devam ettiği için, bu nedenle, ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv