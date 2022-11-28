Pakistan Talibanı hükümetle ateşkesi sonlandırdı

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Pakistan Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan), hükümet ile ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve ülke çapında saldırı emri verdi.

Pakistan Talibanı'nın Haziran ayında hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi iptal ettiği ve savaşçılara ülke çapında saldırılar düzenleme emri verdiği bildirildi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere yönelik askeri operasyonlar devam ettiği için, bu nedenle, ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" ifadeleri kullanıldı.