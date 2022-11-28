Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi ataması olabilir

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ankara-Kahire ilişkilerine değindi.

Çavuşoğlu "(Mısır'la) Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'le üçlü mutabakat hakkında, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" ifadelerini kullandı.

REUTERS: İSTİHBARAT YETKİLİLERİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Reuters ajansı, iki taraftan istihbarat yetkililerin Mısır'da bir araya geldiğini bildirdi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan haberde, heyetlerin hafta sonu görüştüğü ileri sürüldü.

Üst düzey bir Türk yetkili ise Ankara ile Mısır arasında 'önemli' görüşmelerin başladığını ve enerji projeleri de dahil olmak üzere askeri, siyasi ve ticari konularda müzakereler için hazırlık yapıldığını bildirdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için Katar'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştığı görüntüler gündem olmuştu.

Erdoğan, dün Konya Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte görüşmenin detayına ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Sayın Sisi’yle yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir dokuz yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar emirinin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat, 45 dakika kadar biz Sayın Sisi’yle dar kapsamlı bir görüşme yaptık. ‘Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz’de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir’ dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.”