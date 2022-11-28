İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına silahlı saldırı: 1 ölü

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cannesari, Devrim Muhafızları Ordusu personeli Rıza Dastani’nin sabah gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda yaralandığını ve kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Faillerin yakalanması için olay anından itibaren çalışmaların başlatıldığını aktaran Cannesari, saldırıya ilişkin detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını söyledi.

Haberde, Destani’nin görevi ya da rütbesi ile nerede saldırıya uğradığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca, geçen hafta da İsfahan Eyaleti Polis Müdürlüğü Özel Birliğinde görevli Albay İsmail Çeraği ile Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milis gücü üyesi Muhammed Hüseyin Kerimi ve Muhsin Hamidi’nin de kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısında yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.