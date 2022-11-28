Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Bağdat’ta 140’ıncı Madde görüşüldü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Neçirvan Barzani’nin Bağdat ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, ülkenin güvenlik ve siyasi durumundaki son gelişmeleri görüşmek üzere Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve siyasi partilerle Bağdat'ta bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmelerde, yeni Irak hükümetini ve hükümet programının başarısını desteklemek için tüm taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon ihtiyacının altının çizildiği ifade edildi.

Erbil ile Bağdat arasında 140’ıncı Madde kapsamındaki sorunların çözümünün görüşüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, bütçe ve mali haklar, Şengal’in durumu ve genel olarak ülkenin sorunlarının anayasa temelinde diyalog yoluyla çözmesi ve ülkenin istikrarını ve egemenliğini korumak için birlikte çalışılmasının altının çizildiği kaydedildi.

Neçirvan Barzani ve Sudani’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi sınırlarından komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit veya askeri eyleme izin verilmeyeceği hususunda görüş birliğinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu amaçla mültecilere yardım edilecek ancak Kürdistan Bölgesi'nde silahlı grupların varlığına izin verilmeyecek. Erbil ve Bağdat, sınır güvenliğini sağlamak için tam işbirliği ve koordinasyon içinde olacak, komşu ülkelerle işbirliği yapıp ve gerekli önlemleri alacak” denildi.

Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi'nin Irak, komşu ülkeler ve bölge için bir barış ve istikrar unsuru olmaya devam edeceğine dair güvence verdiğinin kaydedildiği açıklamada, aynı zamanda saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı ilişkileri geliştirme isteğinin altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bölgedeki iç ve dış sorunların çözümü hususunda olumlu rol oynamaya hazır olduğu kaydedildi.