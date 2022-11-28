Erdoğan’dan kara harekatıyla ilgili yeni açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Düzce’deki depremin ardından yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, “Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.

13 Kasım Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı saldırı hakkında da konuşan Erdoğan, “İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın faili ele geçirildi. Eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Bu eylemlerle verilen mesajları anlıyor ve cevapları sahada veriyoruz. G20'de terörle mücadele kararlılığımızı ifade ettik” ifadelerini kullandı.

Rojava’ya yönelik olası kara harekatı konusuna değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin sınırlarını 30 kilometrelik koruma kalkanı altına alma kararlılığımız sürüyor. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Son dönemde sınır içi ve dışında yoğunlaşan harekatları ayrıntılı şekilde değerlendirdik. 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın” şeklinde konuştu.