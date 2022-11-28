Politika

‘Rusya üzerinden DSG’ye Türkiye’nin herhangi bir şartı ulaşmadı’

DSG’ye Rusya yoluyla Türkiye’nin herhangi bir şartının ulaşmadığı bildirildi.
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kürdistan DSG Rusya Türkiye operasyon Mazlum Abdi

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) Rusya yoluyla Türkiye’nin herhangi bir şartının ulaşmadığı bildirildi.

K24’ün DSG’ye yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, DSG’ye Rusya yoluyla Türkiye’nin herhangi bir şartı iletilmedi.

Rusya’nın Türkiye ile DSG arasında aracılık yapmadığını kaydeden kaynak, Rojava’ya yönelik operasyon konusunun Rusya ile görüşüldüğünü ancak Rusya’nın aracılık rolünün olmadığını belirtti.

Daha önce açıklama yapan DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD ve İran’ın Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonuna karşı olduğunu söylemişti.

Abdi, Türkiye'nin Kobani sınırına asker konuşlandırdığını ve kente saldırmayı planladığını belirtmişti.

“ABD şu anda operasyonları durdurmak için Türkiye ile görüşme halinde” diyen Abdi, “Sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. Güçlerimiz Türk saldırısına karşı koymaya hazır. Türkiye saldırı tehditlerini değiştirirse ABD'nin daha sert bir tavır alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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