Spor

Dünya Kupası: Portekiz, Uruguay’ı 2-0 yendi

Dünya Kupası H grubunda Portekiz, Uruguay’ı 2-0 yendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Portekiz Uruguay 2022 Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Dünya Kupası H grubunda Portekiz ile Uruguay, karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta gol; 54. ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu. Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. 

Grupların son maçında Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise Gana ile mücadele edecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv