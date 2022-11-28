Dünya Kupası: Portekiz, Uruguay’ı 2-0 yendi
HABER MERKEZİ
Dünya Kupası H grubunda Portekiz ile Uruguay, karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta gol; 54. ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu. Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor.
Grupların son maçında Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise Gana ile mücadele edecek.