Serbest Lezgin: Pasdaran ile PJAK arasında tam işbirliği var

ERBİL (K24)

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Sınır Muhafız Tugaylarına az ödenek ayrılması nedeniyle bu güçlerin sınırın tamamında kontrolü sağlayamadığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin İran’la 600, Türkiye’yle 300 kilometrelik sınıra sahip olduğunu belirten Lezgin, bazı bölgelerdeki coğrafi zorluk ile PKK’nin varlığından dolayı Sınır Muhafızlarının sınırın sıfır noktasına ulaşamadığını kaydetti.

"SINIR GÜVENLİĞİNİ KÜRDİSTAN BÖLGESİ SAĞLAYACAK"

Serbest Lezgin ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde yaşayan halktan 3 bin kişinin, komşu ülkelerle olan sınırda görev yapmak üzere Sınır Muhafız Güçleri’ne alınacağını söyledi.

Irak güçlerinin Kürdistan Bölgesi sınırlarına gönderilmeyeceğini kaydeden Lezgin, “Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle olan sınır güvenliğini biz üstleniyoruz ve bu kişiler Kürdistan Bölgesi halkından olacak” dedi.

İRAN’IN SALDIRILARI

İran’ın, Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin karargahlarına yönelik saldırılarıyla ilgili ise Lezgin, “PJAK’ın karargahları PKK’nin bir parçası olmasına ve İran sınırında yer almasına rağmen şimdiye kadar İran tarafından bombalanmadılar. İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) ile PJAK arasında tam işbirliği var” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin, İran’ın iç güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu suçlamalarının asılsız olduğunu vurgulayan Serbest Lezgin, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin siyaseti açıktır, bölgede barış ve istikrar faktörü olmak, sorunları diyalog yoluyla çözmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Peşmerge Bakan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Doğu Kürdistanlı mültecilere insani yardımlarını sürdüreceğini vurgulayarak, “Doğu Kürdistanlı vatandaşlar çoluk çocuklarıyla Kürdistan Bölgesi’ne gelmiş, burada yaşamlarını sürdürmektedirler. Kürdistan Bölgesi’nden komşu ülkelere yönelik silahlı eylem yapılmasına müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ne yönelik olası bir saldırı karşısında seyirci kalınmayacağını vurgulayan Lezgin, “Herhangi bir işgal girişimi karşısında gücümüz yettiğince Kürdistan Bölgesi topraklarını savunacağız” dedi.

"IRAK’IN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ OLMAMASI SORUNLARI DOĞURUYOR"

Irak hükümetinin, sınırı bölgelerini kontrol etmede başarılı olamadığını ve bunda dış müdahalenin etkili olduğunu kaydeden Serbest Lezgin, “Sınır bölgelerinin, özellikle de Şengal’in kontrolüne karşı engel vardı. Haşdi Şabi’nin bölgedeki silahlı gruplara arka çıkması, onlara maaş verip lojistik sağlaması, Irak hükümetinin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayamamasının bir nedeniydi” ifadelerini kullandı.

Serbest Lezgin, Irak’ta hava savunma sistemi olmaması nedeniyle ülkenin hava sahasının diğer tarafların elinde olmasına yol açtığını ancak şimdilerde Irak ve Kürdistan Bölgesi için hava savunma sistemi sağlanması çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.