Beyaz Saray: ABD'lilerin hayatını riske atacak bir eylem görmek istemiyoruz

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

John Kirby, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun 'DAİŞ ile mücadeleye zarar vermemesi' gerektiği" açıklamasını yineledi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmaya herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirby sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DAİŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DAİŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor.

"AMERİKAN ASKERLERİ DSG'YE DESTEK VERİYOR"

"Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusu üzerine Kirby, şu yanıtı verdi:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DAİŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DAİŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve DSG'ye destek veriyor."