Metallica’nın yeni albümü piyasaya çıkıyor

HABER MERKEZİ

“72 Seasons” adını taşıyan yeni albüm 14 Nisan 2023'te piyasaya sürülecek. Grup ayrıca önümüzdeki iki yıllık süre için dev bir konser turnesi açıkladı.

2023-2024 yıllarını kapsayacak olan M72 adlı turnede grup ziyaret ettiği her şehirde iki kez çalacak ve Tekrar Etmeyen Hafta Sonu özelliğinde birbirinden tamamen farklı iki şarkı listesi ve destek grup sıralaması olacak.

M72 turnesinde Metallica'nın hayranlarının kendilerini daha yakından izlemelerine imkan veren ünlü "Snake Pit"ini merkeze alacak yeni bir yuvarlak sahne dizayn edilecek.

Turnede ayrıca 'I Disappear' turnesindeki gibi tam sahne turu verilecek ve 16 yaşından küçük hayranları için indirimli bilet satışı yapılacak.

ALBÜMÜN İSMİ NEYİ ANLATIYOR?

Albümün adıyla ilgili konsepti anlatan solist James Hetfield "72 mevsim. Hayatımızın ilk 18 yılında bizim gerçek ve sahte kişiliğimizi oluşturuyor. Ebeveynlerimiz tarafından bize söylenen kavram bu. Nasıl bir kişiliğimiz olduğu konusunda kısıtlanmış olmamız muhtemel. Bence bu temel inançları ve bizim bugün dünyayı algılayışımızı nasıl etkilediğini incelemeye devam etmek bunun en ilginç yanı. Yetişkin deneyimimizin büyük çoğunluğu çocukluk deneyimlerimizin yeniden canlandırılması ya da ona verilen tepkiden oluşuyor. Çocukluğun mahkumları ya da taşıdığımız o bağları kıranlar" sözleriyle açıklıyor.

İLK SINGLE LUX ETERNA

Yapımcılığını Greg Fidelman ile birlikte grup üyelerinden James Hetfield ve Lars Ulrich'n üstlendiği albümün ilk teklisi (single) Lux Eterna hayranlarının beğenisine sunuldu. Grubun ilk albümlerini anımsatan yaklaşık üç buçuk dakikalık şarkının Tim Saccenti tarafından yönetilen videosu grubun YouTube kanalına yüklendi.

Albümdeki yer alan diğer şarkılar ise:

-72 Seasons

-Shadows Follow

-Screaming Suicide

-Sleepwalk My Life Away

-You Must Burn!

-Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Toplam 12 şarkı ve 77 dakika müzik içeren ve grubun kendi plak firması Blackened Recordings tarafından üretilen albüm için ön siparişini vermek mümkün.