Ekonomi

Motorinde bir indirim daha

Motorin grubunda Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
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türkiye motorin indirim

HABER MERKEZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın brent petrol fiyatlarını artırması ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor.

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.

Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi bulunmuyor.

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