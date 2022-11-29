KCK soruşturması: 50 kişi hakkında gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen KCK soruşturmasında 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen kişilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.