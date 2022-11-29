Hollanda Savunma Bakanı: Kürdistan Bölgesi’yle güçlü bir dostluk ilişkimiz var

ERBİL (K24)

Erbil’e ziyarette bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, beraberindeki heyetle birlikte Başbakan Mesrur Barzani’yle görüştü.

Bakan Ollongren, Hollanda ile Kürdistan Bölgesi arasında güçlü bir dostluk ilişkisinin bulunduğunu belirterek, ülkesinin Peşmere’ye destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani de Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ne destek veren Hollanda’ya teşekkür ederek, Hollanda’nın ayrıca ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarım sektörünün gelişmesi için hükümet programına destek verdiğini anımsattı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının önemine vurgu yapılarak, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılar kınandı, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı gösterilerek saldırıları son vermesi gerektiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin bölgede her zaman bir güvenlik ve istikrar faktörü olacağını yineleyen Başbakan, komşu ülkelerle ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkiler içinde olmak istediklerini dile getirdi.

Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi süreci, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve DAİŞ’le konuları da görüşmede ele alındı.