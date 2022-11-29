Politika

Ukrayna savaşından çarpıcı rapor: Rus ordusundan 1500 rütbeli öldü

Yayınlanan bir rapora göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rus ordusunun 160 general ve albay olmak üzere 1500 subay kaybetti.
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dünya Ukrayna savaş Rus ordusu kayıplar rapor

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin Ukrayna'ya saldırı emrini vermesinin üzerinden dokuz ay geçti. 

Dünyanın önde gelen ülkelerindeki askeri uzmanlar ve Rus ordusu birkaç güç içerisinde Kiev'de kontrolün sağlanacağını öngörüyordu ancak sonuçlar beklendiği gibi olmadı. 

Ukrayna ordusu, Rus işgaline karşı koydu ve aradan geçen dokuz ayda birçok cephede şiddetli çatışmalar yaşandı. 

Yayımlanan raporlara göre bu çatışmalar iki taraf için de büyük kayıplarla sonuçlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Riley her iki tarafında 100'er bin asker zayiatı olduğunu belirtti. 

“RUS RÜTBELİLER ÖLÜYOR”

Öte yandan savaşa dair ortaya atılan son iddia Rus tarafı için düşündürücü. Batı kaynaklı raporların derlemesine göre Rus ordusu dokuz ayda 10 general, 150 albay olmak üzere toplamda bin 500'den fazla yüksek rütbeli askerini kaybetti. 

Ukraynalı Albay Anatoly 'Stirlitz' Stefan tarafından paylaşılılan Rus kayıplarının listesi, azalan rütbe sırasına göre 150'den fazla albay ve yarbay, 205 binbaşı, 296 yüzbaşı ve yaklaşık 500 kıdemli teğmeni içeriyor.

BBC Rusya servisi tarafından yapılan bir haberde Rus tarafının kaybı 9 bin 311 olarak açıklanmıştı.

Özellikle savaşın ilk günlerinde ciddi bir koordinasyon sıkıntısı yaşandığı ve birçok rütbelinin bu dönemde öldüğü öne sürülüyor. 

RUSYA'NIN RESMİ AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eylül eyında Moskova'nın asker kaybını 5 bin 397 olarak duyurmuştu. Bu tarihten sonra bir Rusya Savunma Bakanlığı'nden yeni bilgi paylaşılmadı. 

Ukrayna ordusu geçen hafta Rus tarafının zayiatını 87 bin 310 olarak açıklamıştı. 

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