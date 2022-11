Kalın: Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik kara operasyonu hakkında, “Türkiye her zaman hazır ve nazırdır. Kendi önceliklerimiz konusunda hayata geçirilecek. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir” dedi.

“Bazen şöyle düşünülüyor. PYD/YPG unsurları sadece Amerika ile iş tutuyor orada. Hayır PYD/YPG öyle bir örgüt ki işine geldiğinde Rusya, işine geldiğinde rejim ile işine geldiğinde ABD ile işine geldiğinde başka ülkelerle iş tutar. Biz bunu Amerikalılara da anlatıyoruz, Ruslara da anlatıyoruz” diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela Tel Rıfat bölgesine baktığınız zaman burası ağırlıklı olarak Rusya'nın, rejimin kontrolünde olan bir bölge. Haseke bölgesine baktığınız zaman burada da PYD'nin unsurları var ama burada daha çok rejimle antant kaldıkları bir durum var. Kamışlı-Haseke bölgesinde mesela rejimin yönettiği ekonomik bir yapı var. Petrol çıkarıyorlar, rafineriler var, elektrik üretiyorlar. Başka başka unsurlar var ellerinde. Bunların çoğunu da rejimle koordineli bir şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla PYD sadece Amerika ile iş tutuyor, Rusya rejime karşı bir durumda… Böyle bir şey de söz konusu değil.”