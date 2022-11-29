Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi komşu ülkelerin güvenliği için tehdit değil

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Erbil’e ziyarette bulunan Savunma Bakanı Kajsa Ollongren başkanlığındaki Hollanda heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi’ne siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin devam edeceği vurgulandı.

Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sefin Dizeyi, Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki askeri birliklerinin değişeceğini ancak bunun, söz konusu güçlerin çekileceği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Hollanda’nın Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunu desteklemeyi sürdüreceğini belirten Dizeyi, DAİŞ’in tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Konuk heyetin Kürdistan Bölgesi’nin bölgenin istikrarı açısından önemli bir faktör olduğunu belirtiğini aktaran Dizeyi, Hollanda’nın son olaylar karşısında Avrupa Birliği (AB) siyaseti çerçevesinde tutum sergilediğini ifade etti.

Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’ni tüm karışıklıklar ve çelişkilerden uzak tutulması ve Irak’ın egemenliğini saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman komşu ülkelerin güvenliği için tehdit olmadı” ifadelerini kullandı.

“İran yetkililerinin açıklamalarının temeli yok” diyen Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman istikrarın korunmasından yana olduğunu ve bunun için çaba harcadığını kaydetti.