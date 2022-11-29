Turizm sektöründeki yabancılara Kürtçe öğretilecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu’ndan yapılan açıklamada, yerli istihdamın artırılacağı ve turistik bölgelerde Kürtçenin başat dil haline getirileceği belirtildi.

Bakanlar Kurulu’nda alınan bu karar doğrultusunda bir komisyon oluşturuldu.

Turizm Kurulu Başkanı Emel Celal, yaptığı açıklamada, “Turizm sektöründe iç istihdamın yüzde 75 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. İkinci olarak da Kürtçenin tüm turistik bölgelerde pekiştirilmesi ve bu bölgelerde çalışan görevlilerin Kürtçeyi öğrenmesi amaçlanıyor” dedi.

İlk etapta yerli istihdam yüzde 30 oranında yapılacak, daha sonra bu oran yüzde 75’e çıkarılacak.

Kürtçenin korunması için de tabelalar, levhalar ve yiyecek - içecek menüleri Kürtçe öncelikli ve başat dil olacak. Varsa diğer diller Kürtçeden sonra gelecek.

Ayrıca sektörde çalışmak isteyen yabancılara Kürtçe öğretileceği, mevcut çalışanlar için de Kürtçe kurslarının açılacağı belirtildi.

Oluşturulan komisyon Kürdistan Bölgesi’ndeki sekiz turizm müdürlüğünü ziyaret edecek. Sürecin Duhok’tan başlatıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kürtçenin öncelikli dil olarak kullanılması konusunda turistik bölgelerdeki işletmelere bir aylık süre tanınmıştı. Buna göre kurala uymayanlara ilk olarak uyarıda bulunulacak, ikinci ihlalde 7 günlük kapatma cezası verilecek, ihlalin üçüncü kez tekrarı halinde ise işletmenin ruhsatı iptal edilecek.

Kürdistan Bölgesi’nde ruhsatı bulunan işletme türleri ve sayıları şöyle:

Kafeterya: 714

Lunapark: 10

Restoran: 589

Büfe: 157

Turizm şirketleri ve ofisleri: 599

Turizm yerleşkesi: 54

Otel: 460

Eğlence salonu: 72

Gece kulübü: 45

Özel etkinlik salonu: 1

Eşyalı apartman: 282