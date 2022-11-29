Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Güney Kore’ye teşekkür

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne verdiği destek için Güney Kore’ye teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Güney Kore Choi Sung-soo

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Güney Kore’nin Bağdat Büyükelçisi Choi Sung-soo’yu kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi - Güney Kore ilişkileri ele alındı.

Güney Kore Büyükelçisi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Başbakan Mesrur Barzani de Kürdistan Bölgesi’nin kalkınma sürecine katılım ve desteği ile Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) vasıtasıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle gerçekleştirdiği ortak projeler için Güney Kore’ye teşekkür etti.

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