‘Rus Korgeneral Rojava’da Mazlum Abdi’yle görüştü’

HABER MERKEZİ

ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press, Rus Korgeneral Alexander Chaiko'nun, pazar günü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştüğünü yazdı.

Al-Mayadeen TV ise Chayko'nun, Suriye hükümet güçlerinin Türkiye sınırı boyunca, sınırın 30 kilometre güneyine kadar konuşlandırılmasını önerdiğini aktardı.

AP'ye konuşan DSG Sözcüsü Siyamend Ali, Korgeneral Alexander Chayko'nun pazar günü Mazlum Abdi ile bir araya geldiğini bildirdi ve ne konuştuklarına dair ayrıntı vermedi.

AP'nin haberinde, Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV'nin görüşmenin içeriğine ilişkin haberi de aktarıldı. Buna göre, Chayko'nun Abdi ile kuzey sınırındaki gerilimleri ve Türkiye'nin yeni bir kara harekâtını önlemek için neler yapılabileceğini görüştüğü ifade edildi.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV ise, Chayko'nun, Suriye rejim güçlerinin Türkiye sınırı boyunca, sınırın 30 kilometre güneyine kadar konuşlandırılmasını önerdiğini aktardı.

AP'nin haberinde ayrıca bir diğer DSG Sözcüsü Aram Hanna'nın pazartesi günü Al-Arabiya TV'ye yaptığı açıklamaya yer verildi. Hanna yaptığı açıklamada, Rusların görüşmeler sırasında Türkiye'nin koşullarını öne sürdüğünü söyledi. DSG Sözcüsü, Türk tarafının taleplerini reddettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN KARA OPERASYONU MESAJI

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik kara operasyonu açıklamalarına ABD ve Rusya’dan yeşil ışık yakılmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DAİŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DAİŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye’nin Rojava’ya yönelik kara operasyonu hakkında, "Türkiye her zaman hazır ve nazırdır. Kendi önceliklerimiz konusunda hayata geçirilecek. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir" dedi.