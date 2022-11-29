Irak Başbakanı Tahran’da: Birbirimizin içişlerine karışmamalıyız

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, göreve başlamasından bu yana ilk kez İran’ı ziyaret etti.

Tahran’a üst düzey bir ziyaret gerçekleştiren Sudani ve beraberindeki heyet, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yle bir araya geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Sudani, söz konusu temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak Başbakanı, bu ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik, güvenlik ile bölgesel ve uluslararası konuların konuşulacağını belirtti.

Son günlerde İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına değinen Sudani, anayasaya işaret ederek, “Irak topraklarının başka hiçbir tarafın güvenliğine tehdit oluşturmamasına, karşılıklı saygı ve içişlerimize karışılmaması politikasında kararlıyız. Elbette sorunları çözmenin en iyi yolu diyalogdur. (İran’la) Ortak bir anlayışa sahibiz” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak egemenliğinin Devrim Muhafızlarınca ihlal edilmesi hem Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin hem de Bağdat’ın tepkisine neden olmuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarının soruna yanıt veren İbrahim Reisi ise, Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik saldırılara değinmeden, “Bizce bölgenin güvenliği önemlidir. Terörist gruplara, organize suçlara, uyuşturucuya ve güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı mücadele, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

İran, son haftalarda daha Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin karargahlarına yönelik saldırılarını artırmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu 28 Eylül ve 14, 21 ile 22 Kasım tarihlerinde saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.