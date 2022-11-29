Londra’da bulunan Erbil heyeti, İngiltere Başbakanı'nın Cinsiyet Eşitliği Temsilcisi ile görüştü

LONDRA (K24)

Londra'da bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Uluslararası Çatışmalarda Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Konferansının oturum aralarında İngiltere Başbakanı'nın Cinsiyet Eşitliği Temsilcisi Alicia Herbert ile bir araya geldi.

Uluslararası Savunma Koordinatörü Dindar Zebari başkanlığındaki heyette, Kadının Kalkınması Yüksek Komisyonu Başkanı Hanzad Ahmed ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Londra Temsilcisi de yer aldı.

Görüşmede konuşan Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin namus cinayetini hiçbir bahaneyle göz ardı edilemeyecek bir suç olarak gördüğünü vurguladı.

Kürdistan Parlamentosu, Irak Ceza Yasası'nın namus cinayetlerinin cezasını azaltan 40. maddesinin hükümlerini askıya alan 2015 tarihli 3 sayılı yasayı kabul etmişti.

Irak yasalarının aksine Kürdistan Bölgesi'ndeki mevcut yasalar, namus cinayetlerini kasıtlı cinayetler olarak tanımlıyor ve faillere ömür boyu hapis gibi ağır cezalar uyguluyor.

Görüşmede konuşan Hanzad Ahmed ise, Kadının Kalkınması Yüksek Komisyonunun on yıllık bir plan (2017-2027) hazırladığını ve şu anda yeni yasalar çıkarıp geçerli diğer yasaları değiştirmek için parlamentoyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı'nın Cinsiyet Eşitliği Temsilcisi de, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabalarını överken, karşılıklı ortaklık ve koordinasyona vurgu yapıldı.