Yaşam

Maraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Maraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
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kürdistan Maraş Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Maraş’ın Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köker Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde, işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, süratli şekilde kavşağa giren işçi servisinin, önce ticari araca daha sonra da park halindeki araçlara çarparak devrilmesi yer alıyor. (Kaynak: AA)

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