Mazlum Abdi’den K24’e: Operasyonların durması için hiçbir şart sunulmadı

ERBİL (K24)

Kurdistan24’ün sorularına yanıt veren DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırıları ve olası kara operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’nın, operasyonları durdurması için herhangi bir koşul öne sürmediğini dile getiren Abdi, ayrıca DSG Sözcüsü Aram Kına’nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Abdi, çatışmaların bitmesini isteyen taraflarla müzakere ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) 14 Kasım’da Kamışlo’da gerçekleştirmek istediği kongrenin engellenmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Abdi, ENKS’ye kongreleri için izin verdiklerini ancak güvenlik nedeniyle Asayiş Güçleri’nin etkinliği takip etmesini önerdiklerini dile getirdi.

Abdi, ENKS’nin bu öneriyi reddettiğini belirtti.

KURDISTAN24 OFİSİNİN KAPATILMASI

Ayrıca Rojava Özerk Yönetimi tarafından kapatılan Kurdistan24 ofisine ilişkin de konuşan DSG Genel Komutanı, kararın talihsizlik olduğunu ve buna katılmadıklarını vurguladı.

Mazlum Abdi, Kurdistan24’ün Afrin’e yönelik operasyonda ve Serêkaniyê’deki gelişmelerde önemli rol oynadığını söyledi.