Spor

Dünya Kupası: A Grubu’nda Hollanda ve Senegal üst tura çıktı

A Grubu'nda Senegal, Ekvador'u 2-1 yenerek Hollanda ile beraber son 16 biletini alan taraf oldu. 
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ortadoğu Hollanda Senegal Ekvador Katar 2022 Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Ekvador’la karşılaştı.

Maçtan önce Ekvador'a beraberlik yeterken, Senegal'in kazanması gerekiyordu. Senegal'e 2-1'lik galibiyeti getiren golleri Sarr ve Koulibaly attı. Ekvador'un tek sayısı ise Caicedo ile geldi.

Puanını 5 yapan Senegal, ikinci olarak son 16'ya çıktı. Ekvador ise 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

HOLLANDA LİDER

Hollanda ise ev sahibi Katar'ı mağlup ederek A Grubu'nu lider tamamladı.

Mücadelenin ilk bölümü golsüz geçilirken 26. dakikada Hollanda, skordaki dengeyi Cody Gakpo ile bozdu.

Sol kanattan gelişen atakta Davy Klassen'in pasında topla buluşan Cody Gakpo, ceza sahasına girer girmez çektiği şutta ağları havalandırdı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi, devreye bu skorla girildi. İkinci yarının hemen başında Hollanda farkı ikiye çıkardı.

49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Memphis Depay'ın kaleciden seken şutunu tamamlayan Frenkie De Jong, takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle De Jong, Hollanda Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmış oldu.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Hollanda, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve topladığı 7 puanla grubunu lider tamamlayarak son 16 biletini aldı. Ev sahibi Katar ise turnuvadaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılarak organizasyonu puansız tamamladı.

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