WHO Rojava ve Suriye’ye 2 milyon doz kolera aşısı yolladı

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WHO’dan yapılan yazılı açıklamada, ağız yoluyla alınan yaklaşık 2 milyon doz kolera aşısının 4 Aralık'tan itibaren salgının etkili olduğu Rojava’nın Haseke kenti ile Suriye’nin Halep, Rakka ve Deyr ez-Zor kentlerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Suriye Temsilcisi Ghada Kachachi, salgının en çok çocukları etkilediğini belirterek, "Vaka sayıları artarken aşıların zamanında yerine ulaşması UNICEF için birinci önceliktir" ifadesini kullandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, rejimin kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar 1298 kolera vakasının tespit edildiğini, 49 kişinin ise bu hastalıktan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rojava’daki Özerk Yönetim ise, kontrolündeki bölgelerde vaka sayısının 21 bin 305'e ulaştığını, hastalığa bağlı ölü sayısının da 30'a yükseldiğini açıkladı.

Suriye genelinde toplam kolera kaynaklı can kaybı 88, vaka sayısı da 31 bin 544 olarak kaydedildi.