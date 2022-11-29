Politika

İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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türkiye İstanbul beyoğlu istiklal caddesi Bombalı saldırı Patlama Tutuklama

HABER MERKEZİ

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmed Elhac Nwas'ın ise geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da yakalandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş oldu.

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