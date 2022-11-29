İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmed Elhac Nwas'ın ise geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da yakalandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş oldu.