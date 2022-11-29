Hamaney: Irak’ın bazı bölgelerinde İran’a yönelik güvenlik tehditleri var

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İran lideri Ali Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması için Irak merkezi yönetiminin bu bölgelerdeki otoritesini genişletmesi çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Hamaney, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu görüşmede, İran'ın, Sudani'nin Irak Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Irak ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" dile getiren Hamaney, "Irak'ın güvenliğini baltalamaya çalışan herhangi bir tarafın önünde kararlı bir şekilde duracaklarını" ifade etti.

Hamaney, Irak Başbakanı Sudani'nin, Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdiği, "Irak topraklarının İran'ın güvenliğini bozmak için kullanılmayacağına" dair açıklamasına işaret eden Hamaney, "Maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu durum şu anda gerçekleşiyor. Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde otoritesini genişletmesidir" dedi.

Hamaney, Irak'ın kaynakları ve gençliğiyle büyük bir ülke olduğunu ve Irak halkının istikrar ve hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani ise iki ülkenin tarihi ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Irak hükümetinin iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulama ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Sudani, "İran ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" ifade ederek, Irak topraklarının İran'a karşı bir tehdit olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tahran yönetimi, ülkede Jina Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Komele, PAK ve İKDP’yi "kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle" suçlamıştı.

İran, sonuncusu 22 Kasım'da olmak üzere eylül ayından bu yana Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.