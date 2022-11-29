Politika

Pentagon: Türkiye'nin hava saldırıları nedeniyle DSG'yle devriyeleri azalttık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rojava’da devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Pentagon Rojava DSG ortak devriye Türkiye hava saldırıları Kara operasyonu

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DAİŞ’le mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DAİŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık" ifadelerini kullandı.

Ryder, DSG’nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Rojava’daki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Rojava’da olası kara operasyonundan endişelendiklerini belirten Ryder, Ankara ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak" dedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv