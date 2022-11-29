Pentagon: Türkiye'nin hava saldırıları nedeniyle DSG'yle devriyeleri azalttık

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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DAİŞ’le mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DAİŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık" ifadelerini kullandı.

Ryder, DSG’nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Rojava’daki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Rojava’da olası kara operasyonundan endişelendiklerini belirten Ryder, Ankara ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak" dedi.