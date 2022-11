Doğu Kürdistan ve İran’da ABD’nin galibiyeti kutlandı

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.

Görüntülerde İran’ın Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Dezful, Ahvaz, Zencan ve Erdebil kentleri ile Doğu Kürdistan’ın Ciwanro, Urmiye, Sine, Meriwan, Mahabad, Seqiz ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan halk sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntülerde, kutlama yapan halkın slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.

Fireworks in Saqqez, Jina (Mahsa) Amini’s hometown in celebration of the United States scoring against the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/MraieLgfoc