Spor

Doğu Kürdistan ve İran’da ABD’nin galibiyeti kutlandı

İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan halk, kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.
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ABD İran'ı 1-0 mağlup etti (Foto: AFP)
ABD İran'ı 1-0 mağlup etti (Foto: AFP)
kürdistan ABD İran Doğu Kürdistan Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.

Görüntülerde İran’ın Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Dezful, Ahvaz, Zencan ve Erdebil kentleri ile Doğu Kürdistan’ın Ciwanro, Urmiye, Sine, Meriwan, Mahabad, Seqiz ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan halk sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntülerde, kutlama yapan halkın slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.

MAÇLARA BOYKOT ÇAĞRISI

Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti.

İran’da Kürt kadın Jina Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran’ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.

İran’ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu.

İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı.

Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu.

Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.

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