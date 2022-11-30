Politika

TSK’dan Afrin, Kobani ve Haseke’ye top saldırıları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rojava’nın Afrin, Kobani ve Haseke bölgelerine düzenlediği top saldırılarında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan tsk Rojava top saldırıları

HABER MERKEZ

Türkiye’nin Rojava ve Suriye’ye yönelik kara harekatı gündemdeki yerini korurken, TSK Rojava’nın Afrin, Kobani ve Haseke bölgelerine yönelik top saldırıları düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Afrin ve Til Rıfat arasındaki köyler ile Afrin’nin Şarewa ilçesine bağlı köylerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada Soxanekê köyüne yapılan saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

TSK ve Türkiye destekli silahlı grupların Haseke’de de bombardıman düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada Kobani’de ise Qeremux, Cican, Zormxar, Carqeli ve Goran köylerinin ağır bombardımana tabi tutulduğu belirtilirken, Rakka’da da saldırılar düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Türk savaş uçakları tarafından 20 Kasım’da Rojava’da düzenlediği hava saldırılarında 13 vatandaş ile 1 DSG savaşçısı yaşamını yitirmiş, 9 sivil de yaralanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda kara harekatını kendileri için “uygun bir vakitte” yapacaklarını söylemişti.

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